Alla Dream Fitness arriva Francesco Fiocchi, ideatore dello Spartan System. Dal primo ottobre, infatti, sono partite le lezioni di questa particolarissima disciplina. Si tratta di un sistema di allenamento basato su esercizi di corpo libero senza l’utilizzo di alcuna attrezzatura, sviluppato per la preparazione degli sport da combattimento e le attività a carattere competitivo. L’obiettivo è trarre il massimo dal proprio corpo in termini di forza, rapidità, resistenza, flessibilità e coordinazione motoria.

Una grande conquista professionale per la nuovissima palestra milazzese di Marco Dramis che da quando si è trasferita nei nuovi locali di via XX Luglio punta su iniziative sempre più qualificanti.



Fiocchi, docente Fif per il settore Kalistenichs and Functional Training, ha sviluppato questo protocollo di lavoro in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia grazie al contributo della Facoltà di Scienze Motorie di Voghera. Oltre allo Spartan System altre attività che pratica sono: Animal Movement, Core Training, Joint Mobility, Functional Training e lo stesso Spartan lo fa basic/advanced. «L’allenamento a corpo libero – dice Francesco – ha una serie di vantaggi innegabili. E’ realizzabile in qualsiasi contesto (parco, spiaggia, casa, palestra), non comporta costi accessori in quanto non necessita di attrezzatura e applica i principi del lavoro funzionale (sinergia muscolare, utilizzo di catene muscolari, multiplanarità, coordinazione motoria).

«Durante – continua – i miei corsi incentivo i corsisti a scrollarsi dalle spalle la convinzione che il lavoro a corpo libero sia solo squat, push up o affondi. Il corpo libero è metodo che ti insegna a conoscere il corpo e che non provoca mai problemi o infortuni. Per cui siate coraggiosi, lanciatevi, imparate cose nuove, lo Spartan vi aprirà un mondo».

Insomma “se non avete fretta di invecchiare muovetevi”.