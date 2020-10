L’emozione di avere raggiunto l’agognato sogno di guidare la città di Milazzo ma anche il sorriso dei presenti di vedere quello “spilungone” del nuovo sindaco Pippo Midili con una fascia tricolore di diverse taglie più piccole, talmente striminzita che sembrava un marsupio. Dalle 18 di ieri pomeriggio Midili è ufficialmente il sindaco della città di Milazzo.

La proclamazione è avvenuta dopo il riscontro dello scrutinio, da parte della commissione elettorale centrale che opera nel seggio n.1 della scuola media Garibaldi. Lui e il suo predecessore Giovanni Formica, fisicamente sono agli antipodi e tra i primi atti che dovrà firmare il neo primo cittadino sarà, forse, quello di una nuova fascia…all’altezza giusta.

Accompagnato dalla moglie e da un gruppo di sostenitori, presente il vicesegretario del Comune, Michele Bucolo, si è proceduto agli adempimenti di rito e alla comunicazione del risultato elettorale. Midili conquista la fascia in virtù di ben 8014 preferenze ricevute, pari al 42,80 per cento, quasi tre punti in più rispetto al quorum previsto per evitare il ballottaggio. Visibile l’emozione del neo primo cittadino per un traguardo da tempo ambito e costruito in questi anni prima con una continua opposizione all’uscente Giovanni Formica e poi, nel novembre scorso, con l’avvio, con largo anticipo, della campagna elettorale, con la predisposizione di due liste civiche che sono state poi la base per la costruzione della coalizione. Questa mattina, alle 9.30, è previsto l’insediamento a Palazzo dell’Aquila.