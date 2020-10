È il consigliere comunale uscente Pippo Midili il nuovo sindaco della città di Milazzo. Con il 43% dei voti, ha vinto al primo turno, evitando il ballottaggio. Già assessore al Bilancio nella giunta di Carmelo Pino, all’epoca esponente del Pd, Midili è stato tra i più acerrimi oppositori dell’amministrazione Formica. È stato appoggiato da buona parte del centrodestra (Diventerà bellissima, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e da una decina di consiglieri ed ex assessori che cinque anni fa avevano appoggiato lo stesso Formica.

Con Midili sindaco diventano assessori Franco Cusumano, Antonio Nicosia e Gaetano Nanì, Santi Romagnolo. Lo hanno sostenuto nove liste che complessivamente hanno raccolto oltre il 60% delle preferenze. Un peso rilevante ha avuto il voto disgiunto.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo sindaco: “Sono veramente felice, siamo davanti ad una città che ha bisogno di unità e lavoro e di gente che ha politica. C’è chi è contento di aver perso per la terza volta, io sono contento di aver vinto alla prima. Per la prima volta non entra in consiglio comunale il centro sinistra, affossato dall’ex sindaco di questa città. Festeggerò riposandomi un paio d’ore. Ringrazio i cittadini della piana che sono stati decisivi. E se qualcuno non mi ha amato, sarà l’occasione per farmi amare”.