DIRETTA ELETTORALE – Lorenzo Italiano: “Midili non ha avuto il gradimento della città. Vincerà per colpe altrui”

Ore 19:30 – Lorenzo Italiano attacca Midili: “Ancora il sindaco non c’è, aspetto l’ultimo voto che esce dalle urne. Capisco che molti brindano ma io aspetto fino alla fine. Mi spiace molto che la sinistra non abbia tenuto a Milazzo, mi riferisco al PD. E nemmeno la Lega ha tenuto, si pensavano altre percentuali in questo momento. Se il ballottaggio non si farà è perché non hanno retto altri candidati a sindaco. Il dato di Midili resta comunque pessimo: nonostante le tante liste e i partiti che lo sostengono, questo dato sottolinea che questo candidato a sindaco non ha avuto il gradimento della città. Ricordo che nel 2010 io ero il candidato del centrodestra e io presi più o meno gli stessi voti delle tante liste che mi sostenevano. Io capo dell’opposizione? Non sarò l’unico, ognuno lo è del suo partito o della sua coalizione. Io sarò il capo dell’opposizione della mia area di riferimento, sicuramente non potrò esserlo del PD (ride NdR)”.

Ore 19:20 – Secondo i dati raccolti da Smedili per Oggi Milazzo, su un campione pari all’80% delle schede totali, Adele Roselli sorpassa al terzo posto Giovanni Utano. Confermato Midili in testa con oltre il 40%.

Ore 19:10 – Gisella Puleo, comandante della Polizia Locale, analizza la situazione dei Vigili Urbani : “Abbiamo 5 unità in ruolo di cui una andrà in pensione il prossimo anno. Poi ho 12 unità in contratto part-time (circa 3 ore al giorno) di cui una andrà in pensione il prossimo mese. Il personale è eccellente e compie sforzi incredibili, considerando anche l’età elevata. In pianta organica siamo 40 ma eravamo prima 80 e poi 60”.

Ore 19:05 – Giovanni Formica ritorna sul suo mandato e sui problemi economici di Milazzo: “Provo a fare autocritica. Se una città elegge costantemente 5 consiglieri che hanno un patronato, significa che il consenso in città è costruito sul bisogno. In questo siamo un po’ provinciali. A maggior ragione se queste persone, già elette in precedenti occasioni, non hanno brillato per partecipazioni, per proposte, per attivismo. Il dato elettorale consegna una fotografia della città, non il miglior risultato possibile. Il neo-sindaco della nostra città, non ha votato nemmeno i suoi bilanci che ho approvato io: quelli del 2013, 2014 e 2015, quando io non c’ero. C’è una grossa responsabilità anche di quella amministrazione nei problemi economici della città: mi sono insediato e ho trovato 3 milioni di euro di bollette non pagate post-dissesto, quando il Comune doveva essere un orologio e non hanno funzionato. E magari non hanno funzionato nemmeno sotto la mia gestione. Noi però lasceremo un 2020, in pratica tutto della mia amministrazione, con quasi 40 milioni di euro di avanzo della mia amministrazione”.

Ore 19: I voti definitivi di 5 sezioni su 37:

Azione Civica per Milazzo 2,6%

M5S 2,8%

Adesso Milazzo 4,5%

Lega Salvini 7,6%

Per Milazzo 0,9%

Milazzo2020 8,2%

Diventerà Bellissima 10,4%

Fratelli D’Italia 5,7%

Alleanza per Milazzo 5,3%

Insieme per Milazzo 5,4%

Innamorato della mia città 4,9%

Fare Milazzo 7,2%

Forza Italia 11,4%

Milazzo Città Futura 6,8%

Noi Milazzesi 0,7%

Amiamo Milazzo 1,7%

Lorenzo Italiano Sindaco 7,9%

Partito Democratico 3,5%

Città Libera Milazzo 2,3%

Ore 18:55: Giovanni Utano, candidato a sindaco dei 5 Stelle: “Sono soddisfatto del risultato, al momento sono al terzo posto dietro i due candidati di centro-destra. La mia novità sta pagando. Il risultato non è ancora finale e speriamo che le due liste arrivino al 5%. La città ha votato chi negli anni ha portato la situazione del dissesto, evidentemente Milazzo non si è accorta di come sono andate le cose negli ultimi 15 anni e quindi ha premiato le stesse persone. Sarebbe un dolore tornare a votare tra due anni. Il candidato Midili ha almeno il 15% in meno rispetto alle liste e quindi è in mano alle liste: ha poco potere decisionale. Formica, invece, aveva almeno il 60% I cittadini non potranno lamentarsi: le alternative c’erano, hanno preferito il solco della tradizione. Purtroppo continua a prevalere il bisogno personale e non quello collettivo”.

Ore 18:45: In diretta Maurizio Capone, assessore designato di Lorenzo Italiano: “Ci aspettavamo risultato migliore con Amiamo Milazzo. Ringrazio i nostri candidati che erano tutti giovani ed alla prima esperienza. Il gruppo si è fatto promotore di una politica importante in questa città. Continueremo ad interessarci della politica di Milazzo, saremo presenti in maniera costruttiva”.

Ore 18:40: Gli ultimi dati sui sindaci (copertura 71,2%, 13791 voti):

Midili 5947 43.2%

Italiano 3465 25.1%

Maisano 915 6.6%

Roselli 1262 9.2%

Utano 1244 9.0%

Abbriano 568 4.1%

Munafo 380 2.8%

Ore 18:30 – Fabrizio Spinelli, designato assessore per Adele Roselli risponde a Giovanni Formica: Spero che Adesso Milazzo sia il primo passo per la ricostruzione. Mi auguro che la nostra lista vada a seggio. In ogni caso, si può fare politica anche fuori dal consiglio comunale, spero in un nuovo movimento liberal democratico di sinistra.

Ore 18:25 – In diretta Lorenzo Italiano: “Sono molto soddisfatto. Consapevole che i dati attuali sono importantissimi. Voglio ricordare a chi brinda adesso che bisogna aspettare la fine”. Maurizio Capone, assessore designato di Lorenzo Italiano: “Lorenzo ha raggiunto un grandissimo risultato da solo, abbandonato anche da Forza Italia. Abbiamo corso da soli. Lorenzo ha personalità, farà opposizione costruttiva.”

Ore 18:15 – Giovanni Formica in diretta commenta il risultato di Adele Roselli: “Splendido risultato di Adele Roselli al di là del fatto che non ci sono state le condizioni per trovare accordo. Questo risultato va considerato come una ripartenza. Anche senza la nostra presenza in consiglio comunale, guardiamo il lato positivo: sarà un’occasione per riorganizzare il partito in città.”

Ore 18:10 – I voti definitivi delle liste nella sezione 1:

Azione Civica per Milazzo 4

M5S 11

Adesso Milazzo 16

Lega Salvini 37

Per Milazzo 10

Milazzo2020 18

Diventerà Bellissima 46

Fratelli D’Italia 18

Alleanza per Milazzo 13

Insieme per Milazzo 23

Innamorato della mia città 27

Fare Milazzo 12

Forza Italia 26

Milazzo Città Futura 20

Noi Milazzesi 1

Amiamo Milazzo 2

Lorenzo Italiano Sindaco 49

Partito Democratico 9

Città Libera Milazzo 1

Ore 18:00 – Gli ultimi dati sui sindaci (copertura 59,5%):

Midili 5027 43.7%

Italiano 2913 25.3%

Maisano 774 6.7%

Roselli 948 8.2%

Utano 1063 9.2%

Abbriano 485 4.2%

Munafo 302 2.6%

Ore 17:55 – In diretta Maurizio Capone, assessore designato di Lorenzo Italiano: “Devo fare i complimenti al nuovo sindaco di Milazzo. Sapevamo fosse molto forte. Il risultato non penalizza Lorenzo Italiano, ritengo che se ci fosse stato un apporto maggiore da parte dei partiti e degli altri candidati, oggi saremmo al ballottaggio”.

Ore 17:45 – Parla in diretta Santi Grillo, assessore designato di Maisano Sindaco: “Non è mia abitudine commentare dati non ancora definitivi. L’andamento non è quello aspettato. In questo momento guarderei anche i voti dei consiglieri. Si è utilizzato molto voto disgiunto, espressione che ovviamente deve far pensare. L’espressione popolare a livello comunale spesso non corrisponde con la realtà partitica nazionale. La Lega ha fatto una scelta di coerenza, presentando programma autonomo. Non siamo scesi a compromessi.”

Ore 17:30 – Ecco i primi voti delle liste:

Azione Civica per Milazzo 1,5%

M5S 4,1%

Adesso Milazzo 5,1%

Lega Salvini 12,8%

Per Milazzo 1%

Milazzo2020 6,7%

Diventerà Bellissima 11,8%

Fratelli D’Italia 10,7%

Alleanza per Milazzo 1,5%

Insieme per Milazzo 9,7%

Innamorato della mia città 5,1%

Fare Milazzo 6,7%

Forza Italia 6,1%

Milazzo Città Futura 7,2%

Noi Milazzesi 0%

Amiamo Milazzo 1%

Lorenzo Italiano Sindaco 5,6%

Partito Democratico 2,6%

Città Libera Milazzo 0,5%

Ore 17:15 – In diretta Attilio Andriolo, assessore designato lista Adesso Milazzo: “Siamo contentissimi, è un successo che ci aspettavamo. Sicuramente un successo che premia la città”. Adele Roselli: “Risultato al di là delle nostre aspettative. Non era facile con lo schieramento che c’era dall’altra parte”.

Ore 17:10 – Peppe Maimone, Presidente ADASC (ambientalisti): “In questa campagna elettorale il tema ambientale e sanitario è stato messo in secondo piano. I candidati hanno parlato di lavoro ma non hanno parlato di Raffineria ed ambiente. È possibile conciliare ambiente, lavoro e salute prevedendo un piano di investimenti serio. Non abbiamo notato una visione sul futuro, a tutela della salute pubblica. I temi ambientali non possono passare in secondo piano”.

Ore 17:05 – Parla Pippo Midili in diretta: “Il risultato ci soddisfa. Si è mantenuto nel range che ci aspettavamo. Dalla piana belle soddisfazioni grazie al lavoro delle liste. In questo momento, fortemente convinto che il risultato ci premi grazie ad una campagna elettorale basata sui contenuti. Mai ci saremmo aspettato una campagna elettorale di un anno: è stata estenuante ma anche piacevole”.

Ore 17:00- Natascia Fazzeri, segretario circolo PD Milazzo: “Ci aspettavamo dato più positivo. Ci avrebbe fatto piacere fare fronte comune contro la destra. Ma non è stato possibile. Paghiamo tutti lo scotto di non essere stati in grado di dialogare sui temi, invece che sulle persone”.

Ore 16:50 – In diretta il candidato Maurizio Munafò: “Il mio un passaggio coraggioso. Il fatto di aver realizzato la lista è stata un mezzo miracolo. Il progetto inizia oggi, abbiamo le basi per poter fare molto meglio”.

Ore 16:45 – I voti aggiornati al 29% di copertura:

Midili 2505 44.1%

Italiano 1451 25.5%

Utano 520 9.1%

Roselli 492 8.7%

Maisano 347 6.1%

Abbriano 226 4%

Munafò 141 2.5%

Ore 16:40 – La legge regionale prevede che il candidato arrivato secondo con oltre il 20% dei voti abbia un seggio in consiglio comunale. Lorenzo Italiano entrerà nel prossimo consiglio comunale.

Ore 16:35 – I voti aggiornati al 25% di copertura:

Midili 2171 44.2%

Italiano 1274 25.9%

Utano 445 9.0%

Roselli 432 8.8%

Maisano 293 6.0%

Abbriano 188 3.9%

Munafò 113 3.3%

Ore 16:30 – Mangano, Presidente AMP: “I fondi per la ristrutturazione di Villa Vaccarino non ci saranno fin quando non sarà formalizzato il comodato d’uso. Villa Vaccarino non sarebbe servita solo all’AMP, ma per progetti di turismo ambientale. È un punto presente anche nel programma elettorale di Pippo Midili”

Ore 16:20 – Franco Cusumano, assessore designato di Midili: “Al di là se divento assessore, stasera assistiamo ad una scelta chiara dei cittadini. Il voto disgiunto c’è stato, ma Pippo ha resistito.

Ore 16:15 – In diretta. Mangano, presidente Area Marina Protetta: “Non mi preoccupa il rapporto col futuro sindaco. Qualunque sindaco certamente non farà danno all’AMP e darà il suo valore aggiunto”.

Ore 16:10 – I voti aggiornati al 17% di copertura (3300 voti):

Midili: 1468 44.3%

Italiano: 883 26.6%

Utano: 303 9.1%

Roselli: 288 8.7%

Maisano: 181 5.5%

Abbriano: 121 3.6%

Munafò: 73 2.2%

Ore 16:05 – Pippo Russo, centro commerciale naturale: “Strisce blu dovrebbero essere priorità per il centro”.

Formica: “Bando già pronto. La nuova amministrazione dovrà solo approvare delibera già scritta”.

Ore 15:50 – Giovanni Formica in diretta: Sapevo che non mi sarei ricandidato sei mesi dopo le elezioni. Ci muovevamo in un labirinto. L’unico faro sono stati i conti di cassa. Mai sforato il nostro conto corrente e mai fatto ricorso a prestito. Un lavoro ingrato ma assolutamente necessario. La città dovrà ancora fare qualche sacrificio prima di ricominciare a correre.

Ore 15:37 – I dati (copertura 4%):

Ore 15:30 – I primi numeri: Midili 735; Italiano 330; Utano 97; Roselli 97; Maisano 64; Abbriano 45; Munafò 30.

Ore 15:20 – Giovanni Formica in diretta: “Campagna elettorale noiosa. I candidati avrebbero dovuto affrontare i temi caldi del territorio con maggiore approfondimento. I consiglieri comunali uscenti sono stati assenti in campagna elettorale non hanno raccontato la città”.

Ore 15:15 – Giovanni Utano in diretta: “Abbiamo presentato un’idea alternativa. Fiduciosi che la città abbia colto questo segnale. Noi siamo tranquilli e sereni”.

Ore 15:10 – Midili in vantaggio con il 43% (copertura 1%)

Ore 15:00 – Lorenzo Italiano in diretta: “Siamo dietro la corazzata. Confidiamo nel ballottaggio. Campagna elettorale dalle grandi soddisfazioni. Qualsiasi risultato sarà una grande vittoria”.

Ore 14:55 – Proiezioni sul voto. Santino Smedili in diretta: “Con 7500 voti si vince a primo turno”.

Ore 14:53 – Gioacchino Nastasi in diretta: “Programmi ritagliati sul presente, senza visione sul futuro. L’affluenza bassa non è dipesa dal covid”.

Ore 14:50 – I primi dati non ufficiali parlano di un’affluenza record a San Giovanni (75%) e molto bassa alla Luigi Rizzo (55%).

Ore 14:45 – Gioacchino Abbriano in diretta: “Sono abbastanza sereno, attendo qualche numero in più per capire. Esperienza breve ma intensa, siamo partiti in ritardo, ma abbiamo lavorato al massimo delle nostre possibilità”.

Ore 14:30 – Seggio 4 – la Presidente ha lasciato fuori dalla stanza i rappresentanti e legge le schede senza mostrarle.

Ore 14.15 – Seggio 1 – Spoglio bloccato fino all’arrivo del materiale per la sanificazione.

IN DIRETTA – Buon pomeriggio cari lettori di Oggi Milazzo! Quest’oggi scopriremo con voi, in diretta, chi sarà il nuovo Sindaco e chi comporrà il Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni.

Sono sette i candidati alla poltrona di Sindaco: Pippo Midili (sostenuto da ben nove liste, comprese Forza Italia e Fratelli d’Italia), Lorenzo Italiano (3 liste civiche), Damiano Maisano (due liste, Lega compresa), Giovanni Utano (due liste, Movimento 5 stelle compreso), Gioacchino Abbriano (Partito Democratico), Adele Roselli (lista civica), Maurizio Munafò (lista civica). Ricordiamo che per essere eletti al primo turno il candidato dovrà ottenere almeno il 40% dei voti validi. In caso contrario, i due più votati andranno al ballottaggio.