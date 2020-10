DIRETTA ELETTORALE – Midili in leggera discesa, ma oltre il 40%. Exploit Roselli

Ore 16:15: In diretta. Mangano, presidente Area Marina Protetta: “Non mi preoccupa il rapporto col futuro sindaco. Qualunque sindaco certamente non farà danno all’AMP e darà il suo valore aggiunto”.

Ore 16:10: I voti aggiornati al 17% di copertura (3300 voti):

Midili: 1468 44.3%

Italiano: 883 26.6%

Utano: 303 9.1%

Roselli: 288 8.7%

Maisano: 181 5.5%

Abbriano: 121 3.6%

Munafò: 73 2.2%

Ore 16:05: Pippo Russo, centro commerciale naturale: “Strisce blu dovrebbero essere priorità per il centro”.

Formica: “Bando già pronto. La nuova amministrazione dovrà solo approvare delibera già scritta”.

Ore 15:50: Giovanni Formica in diretta: Sapevo che non mi sarei ricandidato sei mesi dopo le elezioni. Ci muovevamo in un labirinto. L’unico faro sono stati i conti di cassa. Mai sforato il nostro conto corrente e mai fatto ricorso a prestito. Un lavoro ingrato ma assolutamente necessario. La città dovrà ancora fare qualche sacrificio prima di ricominciare a correre.

Ore 15:37: I dati (copertura 4%):

Ore 15:30: I primi numeri: Midili 735; Italiano 330; Utano 97; Roselli 97; Maisano 64; Abbriano 45; Munafò 30.

Ore 15:20: Giovanni Formica in diretta: “Campagna elettorale noiosa. I candidati avrebbero dovuto affrontare i temi caldi del territorio con maggiore approfondimento. I consiglieri comunali uscenti sono stati assenti in campagna elettorale non hanno raccontato la città”.

Ore 15:15: Giovanni Utano in diretta: “Abbiamo presentato un’idea alternativa. Fiduciosi che la città abbia colto questo segnale. Noi siamo tranquilli e sereni”.

Ore 15:10: Midili in vantaggio con il 43% (copertura 1%)

Ore 15:00: Lorenzo Italiano in diretta: “Siamo dietro la corazzata. Confidiamo nel ballottaggio. Campagna elettorale dalle grandi soddisfazioni. Qualsiasi risultato sarà una grande vittoria”.

Ore 14:55: Proiezioni sul voto. Santino Smedili in diretta: “Con 7500 voti si vince a primo turno”.

Ore 14:53: Gioacchino Nastasi in diretta: “Programmi ritagliati sul presente, senza visione sul futuro. L’affluenza bassa non è dipesa dal covid”.

Ore 14:50: I primi dati non ufficiali parlano di un’affluenza record a San Giovanni (75%) e molto bassa alla Luigi Rizzo (55%).

Ore 14:45: Gioacchino Abbriano in diretta: “Sono abbastanza sereno, attendo qualche numero in più per capire. Esperienza breve ma intensa, siamo partiti in ritardo, ma abbiamo lavorato al massimo delle nostre possibilità”.

Ore 14:30: Seggio 4 – la Presidente ha lasciato fuori dalla stanza i rappresentanti e legge le schede senza mostrarle.

Ore 14.15: Seggio 1 – Spoglio bloccato fino all’arrivo del materiale per la sanificazione.

IN DIRETTA – Buon pomeriggio cari lettori di Oggi Milazzo! Quest’oggi scopriremo con voi, in diretta, chi sarà il nuovo Sindaco e chi comporrà il Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni.

Sono sette i candidati alla poltrona di Sindaco: Pippo Midili (sostenuto da ben nove liste, comprese Forza Italia e Fratelli d’Italia), Lorenzo Italiano (3 liste civiche), Damiano Maisano (due liste, Lega compresa), Giovanni Utano (due liste, Movimento 5 stelle compreso), Gioacchino Abbriano (Partito Democratico), Adele Roselli (lista civica), Maurizio Munafò (lista civica). Ricordiamo che per essere eletti al primo turno il candidato dovrà ottenere almeno il 40% dei voti validi. In caso contrario, i due più votati andranno al ballottaggio.