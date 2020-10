Il grande giorno è arrivato. Oggi si scopriranno i nomi dei nuovi amministratori che guideranno il comune di Milazzo nei prossimi cinque anni. Oggi Milazzo e Radio Milazzo, per la prima volta in una esclusiva partnership, hanno organizzato una video diretta no stop sulla pagina facebook e sul canale Youtube del giornale online diretto da Rossana Franzone e quella audio sulle frequenze di Radio Milazzo dell’imprenditore Salvatore Costantino. Prenderà il via poco dopo le 14 e vi accompagnerà passo passo fino a tarda sera, quando si conosceranno il nome del sindaco (o dei due candidati che si sfideranno al ballottaggio), degli assessori e dei 24 consiglieri comunali.

Grazie alla disponibilità del Bukowsky, il ristopub di via Francesco Crispi, accanto al palazzo municipale, è stato allestito un vero studio televisivo a cura di PVK – Produzioni video in cui il giornalista Gianfranco Cusumano condurrà un talk che prevede ospiti in studio, le proiezioni statistiche dei dati a cura di Santino Smedili (Associazione Statistici provinciale) e collegamenti esterni dai comitati elettorali e dai seggi elettorali con interviste a caldo. Naturalmente sul sito di Oggi Milazzo ci sarà anche una diretta testuale e fotografica. Una diretta resa possibile non solo grazie alla sinergia tra testate editoriali più autorevoli del territorio, Oggi Milazzo e Radio Milazzo, ma anche agli sponsor Bukwosky, Bruno, Marella – Milazzo, Farmacia Castelli e Mylae Bar. Vi attendiamo a partire dalle ore 14.