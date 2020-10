Stamattina alle 11 verrà dato l’ultimo saluto ad Aurelio Visalli, 41 anni, il Secondo Capo della Guardia Costiera di Milazzo che ha perso la vita sabato scorso durante un soccorso nel mare di Ponente in tempesta. Le esequie si svolgeranno al Duomo e saranno celebrate dall’ordinario militare monsignore Santo Marcianò e dall’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla.

La chiesa sarà praticamente inaccessibile. A causa delle norme anti-covid potranno partecipare al rito religioso solo 200 persone, quasi la metà saranno parenti ed amici di Visalli, la restante parte i colleghi della capitaneria di Milazzo e le autorità. Prevista la partecipazione di esponenti del Governo, quasi certamente i ministri della Difesa e Trasporti. All’esterno del Duomo, però, sarà attivata l’amplificazione per consentire di ascoltare la celebrazione in piazza. La salma, dopo la messa, verrà trasferita al cimitero di Venetico, il comune in cui viveva con la sua famiglia, moglie e due figli.

Ieri il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha voluto incontrare a Milazzo i vertici della Capitaneria di porto per esprimere “il cordoglio del governo regionale e della comunità isolana” per la tragica morte. Ad accogliere Musumeci c’erano il contrammiraglio Giancarlo Russo e il comandante della Guardia costiera di Milazzo, Massimiliano Mezzani.

“Un incontro breve ma intenso e commovente” lo ha definito il governatore all’uscita dal comando: “Il gesto del generoso militare ha suscitato un unanime sentimento di dolore tra i siciliani e di questo desidero rendermi interprete presso i familiari ed i colleghi di lavoro”.

Oggi a Milazzo è stato proclamato il lutto cittadino. L’amministrazione Formica ha lasciato libero ogni cittadino o operatore economico di esprimere il proprio cordoglio in base alla propria sensibilità durante il momento delle esequie.

I commerciati del centro storico guidati da Pippo Russo hanno deciso di chiudere gli esercizi commerciali in concomitanza dei funerali.

Anche l’Area Marina Protetta Capo Milazzo presieduta da Giovanni Mangano si è stretta accanto ai familiari per la perdita di Aurelio Visalli ed ha invitato la cittadinanza ad esporre sui balconi il Tricolore o un nastro di colore blu.

Previste modifiche alla viabilità:

dalle ore 08,00 alle ore 14,00

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via C. Borgia.

dalle ore 09,00 alle ore 14,00

L’istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione dei veicoli di soccorso, di polizia e di quelli autorizzati dal locale Commissariato di P.S., a presenziare ai funerali di Stato, nelle seguenti vie:

Via N. Ryolo;

Via C. Borgia;

Via M. Nardi;

Via Lungomare Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con via C. Colombo e l’intersezione con via G. Medici.

