Domani a Milazzo sarĂ lutto cittadino in occasione dei funerali del sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli. Scuole, uffici e negozi rimarranno aperti. A chiarirlo il sindaco Giovanni Formica.

“Il lutto cittadino – spiega il sindaco ad Oggi Milazzo – si manifesta attraverso l’esposizione delle bandiere poste sugli uffici pubblici a mezz’asta e listate a lutto. Questo da’ il senso che l’intera comunitĂ cittadina si unisce al dolore della famiglia e delle istituzioni, esaltando e celebrando il gesto della persona deceduta. L’ordinanza – continua – formula un invito alle istituzioni scolastiche ad osservare un momento di raccoglimento e a dedicare durante le ore di celebrazione dei funerali uno spazio alla riflessione sull’evento che ha condotto alla tragedia e sul valore umano dell’atto. Invita, altresì, commercianti, uffici, lavoratori ad interrompere, dove possibile, le ordinarie attivitĂ sempre per la durata delle esequie. Va da se che ciascuno può liberamente decidere nel proprio esercizio commerciale di non svolgere le attivitĂ programmate per quella giornata ma non è un obbligo”.

