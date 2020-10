Fratelli d’Italia, dall’Ars a Bruxelles i vertici a sostegno della lista per le amministrative di Milazzo

“Quella che presenta Fratelli d’Italia a Milazzo non è una lista, ma un progetto politico a 360 gradi, perché oggi prendiamo parte alla campagna elettorale, ma domani saremo a fianco del nostro candidato sindaco Pippo Midili anche nell’amministrare, con il nostro radicamento nel territorio, mettendo a disposizione la nostra rappresentanza all’Ars, quella al parlamento nazionale ma anche quella a Bruxelles, con il nostro eurodeputato e con tutta l’autorevolezza di Giorgia Meloni, appena eletta presidente del partito dei conservatori e riformisti europei”.

Lo ha detto Elvira Amata, capogruppo di Fdi all’Assemblea regionale siciliana, nel corso della presentazione della lista del suo partito alle amministrative di domenica prossima. Era presente tutto lo stato maggiore del partito in Sicilia, dal coordinatore regionale Salvo Pogliese, all’assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo Manlio Messina, alla parlamentare Ella Bucalo.

“La lista dei candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale, tutta composta da persone perbene, tra giovani, donne e professionisti. Abbiamo ascoltato la gente di questo territorio e credo che i nostri candidati – ha concluso Amata – rispecchino al meglio l’amore per questa cittĂ e la voglia di mettersi in gioco per il bene della loro comunità ”.

