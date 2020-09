Si terranno venerdì, alle ore 11, al Duomo i funerali del sottufficiale della Guardia Costiera di Milazzo Aurelio Visalli, morto durante un’operazione di soccorso nel mare di Ponente sabato scorso.

Ai familiari è stata restituita la salma dopo l’autopsia disposta dalla procura di Barcellona che avrebbe stabilito le cause della morte: non avrebbe perso la vita annegato ma per un trauma alla colonna vertebrale causata dall’impatto con una onda di inaudita violenza.

I funerali si terranno venerdì per motivi organizzativi. Le esequie miliari dovrebbero essere celebrate dall’ordinario militare, sua eccellenza Santo Marcianò ed è prevista la presenza dei vertici del governo e militari.

