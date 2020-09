Milazzo, anche la Lega chiude la campagna elettorale in anticipo. In Piano Baele c’è Matteo Salvini

Milazzo, anche la Lega chiude la campagna elettorale in anticipo. In Piano Baele c’è Matteo Salvini

«Domani, giovedì 1 ottobre, concluderemo la campagna elettorale con il comizio di Matteo Salvini in Piano Baele. Venerdì, invece, non faremo il comizio in rispetto dell’eroe Aurelio Visalli». Con queste parole Damiano Maisano, il candidato a sindaco della Lega, annuncia la decisione di anticipare di 24 ore la chiusura della campagna elettorale per rispettare il lutto cittadino proclamato dall’amministrazione per le esequie del militare che ha perduto la vita nel mare di Ponente. Il comizio è previsto in Piano Baele, domani, giovedì, alle ore 21.

«Prima i milazzesi non può essere solo uno slogan da campagna elettorale – continua Maisano – ma uno stile concreto. Prima i milazzesi significa anche che le persone sono più importanti delle elezioni. Ecco perché venerdì rinunceremo al nostro comizio di chiusura in segno di lutto per il sacrificio del sottufficiale Aurelio Visalli, per rispetto del dolore dei suoi cari e per unirci con tutto il cuore al suo ricordo».

