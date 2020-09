Passaggio di consegne al comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo, con l’arrivo del Capitano Nicola Bomba, che riceve l’incarico dal Tenenente Colonnello Alessandro Freda, che continua nel solo incarico di Comandante del Gruppo di Milazzo, responsabile di tutti i Reparti del Corpo che operano nell’area tirrenica.

Il Capitano Nicola Bomba è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria ed ha frequentato il 111° Corso “Ponte di Perati III”, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, per poi svolgere le funzioni di Comandante della 2^ Sezione Operativa presso il Gruppo di Milano, dove si è distinto in diverse operazioni di servizio a carattere tributario sia su scala internazionale che nazionale.

A seguire, l’Ufficiale ha assolto l’importante incarico di Comandante di Sezione Allievi presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, massimo istituto di formazione del Corpo, dove, in qualità di Ufficiale Istruttore, ha positivamente contribuito alla formazione degli Allievi Ufficiali, futura classe dirigente della Guardia di Finanza.

Il Comandante Provinciale di Messina, Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, nel ringraziare il Ten. Col. Alessandro Freda per l’egregia e gravosa gestione congiunta dei Reparti del Corpo alla sede di Milazzo, ha espresso al nuovo Comandante della Compagnia i migliori auguri per il nuovo incarico.

