Due incontri ieri per il deputato regionale di Diventerà Bellissima Pino Galluzzo che ha presentato insieme al coordinatore provinciale del partito, Giosuè Giardina, la propria lista dei candidati e del sindaco per i comuni di Milazzo e Barcellona in vista delle elezioni del 4 e 5 ottobre.

Rispettivamente nella cittĂ del Capo, Pippo Midili e per quella del Longano, Pinuccio Calabrò. Accompagnato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, il deputato all’Ars Galluzzo ha confermato il proprio appoggio ai due candidati da lui sostenuti.

Dalle parole di Galluzzo sono stati tratti molti spunti per un lavoro sinergico tra i futuri sindaci e i candidati al Consiglio comunale, fondata sui principi del progetto di “DiventerĂ Bellissima” che gode del sostegno del Governo regionale. Numerose sono infatti le problematiche che interessano il territorio e per le quali le future amministrazioni di Milazzo e Barcellona dovranno impegnarsi in prima linea mettendo al centro del loro operato l’interesse delle rispettive comunitĂ .

