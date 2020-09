L’avvocato Adele Roselli è sostenuta dalla lista civica “Adesso Milazzo”. All’interno attivisti storici di area che si identificano con il comitato Civico 6 e il Collettivo Comunista. Roselli proviene dal mondo cattolico e frequentava la parrocchia del Sacro Cuore. Ha preso le distanze dall’attuale amministrazione ma quando Giovanni Formica ha ufficializzato la decisione di non ricandidarsi si era riaperto il dialogo che però non ha portato ad una sintesi.

Stasera alle 21,30 il giornalista Gianfranco Cusumano intervisterĂ il candidato a sindaco Adele Roselli in diretta facebook sulla pagina di Oggi Milazzo. Si tratta dell’ultimo appuntamento che conclude il ciclo di chiacchierate con i sette candidati alla guida del comune mamertino nei prossimi cinque anni.

Oggi Milazzo Live, stasera intervista al candidato a sindaco Adele Roselli in diretta facebook

