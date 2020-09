A sorpresa, stamattina, la procura di Barcellona ha disposto l’autopsia sul corpo del sottufficiale della guardia Costiera Aurelio Visalli deceduto durante un soccorso nel mare di Milazzo.

La salma si trovava nella camera ardente allestita ieri pomeriggio nell’aula consiliare del comune di Milazzo. Alle 10,50 è stato trasferito all’ospedale Fogliani.

I legali della famiglia hanno presentato delle note in cui chiedono di accettare l’ora del decesso e le modalità.

Il cognato del militare originario di Venetico. Antonio Crea, nei giorni scorsi aveva mostrato perplessità sulle attrezzature in dotazione di Visalli e degli altri due colleghi intervenuti per salvare dalle onde in tempesta un quindicenne.

Ragionevolmente i funerali che si sarebbero dovuti tenere domani mattina saranno posticipati.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

2.734 visite