Innovare in Sicilia è possibile! È questo il caso di myLillo, azienda al 100% messinese i cui obiettivi sono quelli di offrire servizi già presenti da diversi anni nelle grandi città italiane anche sul territorio Siciliano, creare opportunità di lavoro per i giovani e dimostrare che anche al Sud è possibile, con competenza e passione, realizzare progetti innovativi e di grande spessore tecnologico.

MyLillo, azienda composta in gran parte da giovani under 30, è stata una tra le poche aziende in grado di supportare il mondo della ristorazione messinese durante il Covid-19 e adesso, dopo essere sbarcata a Patti, è pronta ad offrire i suoi servizi anche nel comune di Milazzo.

Cosa fa myLillo?

“myLillo o Lillo, come piace a noi chiamarlo, è a tutti gli effetti un vero e proprio maggiordomo virtuale. Nasce con l’obiettivo di offrire un servizio di food delivery che sia puntuale, semplice da utilizzare e ben organizzato. Abbiamo studiato con attenzione le criticità del territorio ed elaborato un sistema gestionale-logistico che ci consente di portare nelle case dei siciliani alcune delle eccellenze gastronomiche del territorio in pochi minuti”.

Come funziona il servizio?

Semplicissimo! Basta entrare nel sito web https://www.mylillo.it ed inserire l’indirizzo presso il quale si desidera ricevere la consegna per poter trovare tutti i ristoranti che rientrano nel raggio chilometrico in cui possiamo consegnare a casa i pasti. In seguito, una volta scelto il ristorante, si aprirà una pagina in cui sarà possibile visionare il menu e selezionare i prodotti, scegliere se effettuare il pagamento online o alla consegna (al fattorino) ed è fatta!

Il cibo arriverà a casa dei clienti nell’intervallo orario selezionato.

Ben presto sarà disponibile un’app mobile da poter installare sugli smartphone di tutti i cittadini.

Quali attività commerciali si possono trovare all’interno?

Con grande piacere, la serietà del progetto e la lungimiranza dei ristoratori ci ha consentito di attirare intorno a noi diversi partner commerciali di grande spessore nel contesto milazzese: l’eccellenza qualitativa dei piatti di Esposito, la cucina giapponese del Ma Sushi, gli straordinari impasti ai multicereali della pizza di Verace Elettrica, gli inimitabili panini di Pic Nic, la straordinaria leggerezza delle pizze senza glutine de La Chinta, la ricercatezza dei vini di Mortadella e Champagne, gli indiscussi hamburger gourmet di Hamuri, il favoloso gianduia di Sikè gelateria, l’originalità dei piatti di Pesce Stocco e Baccalareddu.

La lista è in costante aggiornamento e siamo felici di poter annunciare che molti altri ristoratori già apprezzano il nostro progetto.

In quali orari è disponibile il servizio?

Attualmente è coperta esclusivamente la fascia serale dalle 19.30 alle 22.45. Tuttavia è già programmata l’apertura a pranzo nei prossimi mesi.

Il servizio partirà martedì 29 settembre

