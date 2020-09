Ultima ora. Milazzo, ritrovato in mare il corpo di Aurelio Visalli

È stato ritrovato senza vita il corpo di Aurelio Visalli, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo.

Ieri era stato dato per disperso nel corso delle operazioni di salvataggio di un quindicenne rimasto in balia del mare in tempesta di Ponente.

È stato ritrovato intorno alle 8 di questa mattina nel mare antistante la “puntitta”, alla ngonia Tono dove si erano concentrate le ricerche.

