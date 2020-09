IN AGGIORNAMENTO. Si era buttato in mare per salvare un adolescente in balia del mare in tempesta ma è finita in tragedia. Ci sarebbe un dispeso tra gli uomini della Guardia Costiera che erano intervenuti per salvare S.P. che stamattina, assieme a degli amici, aveva deciso di fare una bravata e fare un bagno con il mare di Ponente in tempesta e onde alte anche sette, otto metri.

