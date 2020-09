Ragazzo in mare in balia delle onde. In corso le operazioni di salvataggio. IN AGGIORNAMENTO

Ragazzo in mare in balia delle onde. In corso le operazioni di salvataggio. IN AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO 3 / In salvo il ragazzo aggrappato alla boa: ecco come ha fatto.

AGGIORNAMENTO 2 / Il ragazzo, seguendo le indicazioni dei soccorritori, nonostante le difficoltà, è riuscito ad aggrapparsi ad una boa.

I ragazzi, racconta un testimone, hanno lasciato le biciclette e gli zaini in strada e si sono tuffati.

AGGIORNAMENTO 1 / Sul posto sta per arrivare l’elisoccorso direttamente da Catania per tentare il salvataggio dal mare.

IN AGGIORNAMENTO. Ragazzo in mare a Ponente in balia delle onde. Stamattina da una prima ricostruzione dei fatti pare che tre persone (un adulto e due adolescenti) si sono tuffati in mare nonostante le onde alte oltre sei metri. In questo momento sul tratto di spiaggia all’altezza dell’ex discoteca Le Cupole i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per cercare di salvare uno dei giovani rimasto in acqua. Uno è già salvo. Il terzo, anche se non è stato ancora stabilito con certezza, pare disperso.

Si tratta di adolescenti che probabilmente hanno deciso di tuffarsi per una sfida.

