Oggi, sabato 26 Settembre, alle ore 12:30, al MuMa – Museo del Mare Milazzo, all’interno della Cittadella Fortificata (Castello di Milazzo), si terrà un incontro con Sea Shepherd Italia che presenterà “Operation Siso 2020”, cui seguirà una degustazione vegana.

Con “Operazione Siso”, Sea Shepherd protegge le acque italiane grazie alla stretta collaborazione con le Autorità, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale. In plancia sarà presente Andrea Morello, capitano e campaign leader nonché presidente di Sea Shepherd Italia.

Grazie al continuo sostegno di Smile Wave unito quest’anno a un’importante donazione dell’Unione Buddhista Italiana (UBI) e della Fondazione Iris Ceramica Group, con una collaborazione dell’Aeolian Island Preservation Foundation, Sea Shepherd torna a combattere contro la pesca INN nell’arcipelago eoliano.

Sarà presentata la nuova imbarcazione di Sea Shepherd: Conrad. Varata all’inizio di Agosto è un catamarano di 17 metri, capace di ospitare fino a undici persone di equipaggio (durante lo status di emergenza attuale) e dotato di un gommone fuoribordo a chiglia rigida. A bordo è presente l’arma più potente: le telecamere, tra cui una termica ad alta tecnologia. Tali telecamere illumineranno gli occhi del mondo per combattere tutti insieme gli innumerevoli crimini che ancora affliggono il nostro Mare e portare gli occhi della giustizia dove ancora essa non arriva. Il mezzo veloce Hunter affiancherà la Conrad per tutta la durata di Operazione Siso.

La Nave CONRAD attraccherà venerdì sera, al molo Foraneo, dopo i rimorchiatori, fatte salve diverse disposizioni, causa maltempo.

Si unisce all’Operazione il Rotary – distretto 2110, oggi, sabato 26 settembre alle ore 11.30 il Governatore Alfio di Costa, accompagnato dal Segretario Distrettuale Sergio Malizia, all’ingresso del Mulo Marullo del Porto di Milazzo, incontrerà le autorità Rotariane locali e non ed insieme faranno visita alla nuova imbarcazione.

Alla visita della Nave Conrad ed alla successiva conferenza saranno presenti anche l’Assessore Pierpaolo Ruello, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo Giovanni Mangano, la Presidente del Rotary Club di Milazzo Maria Torre, il vice presidente Rotary Club Milazzo Ammiraglio Giacomo Le Grottaglie, gli Assistenti del Governatore Ottaviano Augusto e Sergio Castellaneta, il Dott. Carmelo Isgrò – Biologo (Direttore del MuMa) ed il comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo – Cap. Massimiliano Mezzani.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

258 visite