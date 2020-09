Milazzo, approvato in giunta progetto da un milione di euro per la scuola del Sacro Cuore

La giunta municipale ha approvato un progetto definitivo per l’importo di un milione e 100 mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza della scuola elementare del Sacro Cuore.

Per dare attuazione all’intervento il Comune di Milazzo parteciperà all’avviso di selezione pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale che prevede importanti risorse alle municipalità locali per il recupero di edifici scolastici. Il progetto approvato, essendo definitivo contiene tutti gli studi e le relazioni necessarie per procedere, in caso di finanziamento, a bandire l’appalto in tempi brevi.

“Un intervento – si legge nella proposta di delibera – che rientra nell’attenzione che questa Amministrazione ha rivolto al settore dell’edilizia scolastica cittadina che necessita, in quasi tutti i plessi, di interventi di riqualificazione e di adeguamenti strutturali per consentire agli studenti di poter svolgere la loro attività in condizioni di assoluta sicurezza”

