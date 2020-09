Lungomare di Ponente, salvo il ragazzo disperso in mare

Ha avuto un lieto fine la storia del ragazzo che fino a qualche minuto fa era in balia delle onde. La sua fortuna è stata una boa nei pressi del tratto di mare dove cercava di ritornare a riva. In un momento di poche onde, sono alte dieci metri in questo momento, si è aggrappato ed è riuscito a tornare a riva con l’aiuto dei soccorritori.

GUARDA I VIDEO DEI SALVATAGGI:

Il recupero del ragazzo bloccato fra le onde Il recupero del ragazzo bloccato fra le onde Pubblicato da Oggi Milazzo su Sabato 26 settembre 2020

Il punto della situazione dopo il salvataggio Il punto della situazione dopo il salvataggio Pubblicato da Oggi Milazzo su Sabato 26 settembre 2020

