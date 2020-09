Forti raffiche di vento a Milazzo, cade palo della luce in via Matteotti. A Ponente onde alte 4 metri

Il forte vento di scirocco e la pioggia che si sono abbattuti in provincia di Messina non hanno risparmiato Milazzo. Stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giacomo Matteotti poichè le raffiche di vento hanno abbattuto un palo della pubblica illuminazione che ha colpito anche un mezzo parcheggiato.

A Piazza Roma un pesante carrello pieno di cartone di un’attività commerciale è stato spostato violentemente nella strada e solo per un soffio non ha colpito le auto in transito. In tutta la città sacchetti della spazzatura in strada sparsi ovunque.

Secondo le previsioni meteo il vento dovrebbe toccare anche i 35 nodi e onde alte 4,8 metri sul litorale di Ponente. Durante la giornata si registreranno brevi piogge alternate a schiarite. Le temperature sono scese sotto i 17 gradi.

