MESSINA. Si rinnova il Consiglio dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina per il quadriennio 2021-2024: si vota sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 settembre nella sede dell’ente (via Bergamo, 47) dalle 8 alle 21 per scegliere i 15 componenti del Direttivo iscritti all’albo dei medici chirurghi, i 5 componenti della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, i 2 componenti effettivi e quello supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, che entreranno in carica nel prossimo gennaio.

Nelle giornate elettorali, tutti gli iscritti sono chiamati a partecipare alle operazioni di voto che si effettueranno mediante tre schede di colore diverso, munite del timbro dell’Ordine, di cui una bianca per l’elezione dei componenti medici il Consiglio Direttivo, l’altra verde quelli della Commissione Odontoiatri (CAO) e l’altra ancora gialla per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sulle schede, a seguito delle modifiche normative introdotte al sistema elettorale e quindi diversamente da quanto è avvenuto nella precedente tornata elettorale, sono riportati un rigo per la denominazione della lista, nonché un numero di righe pari al numero massimo di preferenze di voto che può essere espresso per ciascun Organo da eleggere. Tali schede, inoltre, saranno piegabili in modo da garantire la segretezza del voto e il facile accesso nell’apposita urna.

Per votare, ciascun elettore potrà esprimere la propria preferenza per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista stessa oppure tutti i nominativi compresi nella lista. In alternativa ciascun elettore potrà esprimere il voto riportando nella scheda elettorale solo uno o più nominativi presenti nella lista. Sul sito dell’Ordine maggiori informazioni e detagli: https://www.omceo.me.it/index.php?area=servizi&page=liste.

