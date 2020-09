Oggi, mercoledì 23 settembre, al Marina del Nettuno, un nuovo spettacolo per la rassegna “Musica al Nettuno”. Il terzo appuntamento, previsto per le 20,30, sarà affidato al “Mesica Saxophone Quartet”.

Che si esibiranno con questa formazione: CLAUDIO RANERI, sax soprano, SIMONE IMPELLIZZERI, sax contralto, FRANCESCO MUSCARÀ, sax tenore, ALESSANDRO VANCHERI, sax baritono

I componenti del MESICA SAXOPHONE QUARTET sono tutti studenti laureati e laureandi presso il Conservatorio A. CORELLI di Messina.

Hanno iniziato gli studi con i docenti: C. Ricciardi, G. Sturniolo, M. Mazzola, F. Parisi e S. D’Amico. Hanno frequentato le classi di Sassofono dei docenti Gianfranco Brundo e Francesco Celona. Hanno partecipato attivamente ai concerti dell’Orchestra Fiati del Conservatorio Musicale sotto la Direzione del Maestro Lorenzo Della Fonte e sono componenti effettivi di Associazioni culturali e bandistiche del territorio messinese, catanese e siracusano.

Singolarmente i componenti del Quartetto si sono perfezionati frequentando le Masterclass con Maestri di fama Nazionale ed Internazionale: A. Mollica, M. Ciaccio, F. Mancuso, J. Y. Formeau, C. Delangle, P. Bonnet, G. Tudor, A. Canovas, R. Ventat, A. F. Belijar, J.D. Michat. Hanno frequentato Campus con gli “Arcadia Saxophone Quartet” e gli “Habanera Sax Quartet”.

In formazione quartettistica sono stati seguiti dal Maestro Stefano Vezzani.

Hanno partecipato a concorsi Internazionali e Nazionali : XXVII Concorso Internazionale “Gianluca Campochiaro” (Ct), 1° Concorso Nazionale Musicale Santa Cecilia in Musica (Naso, ME) vincendo il primo premio.

