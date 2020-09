Anche a Milazzo ha vinto il Si. A recarsi alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale che prevedeva il taglio dei parlamentari si sono recati 11 mila 106 votanti pari al 43,88% degli aventi diritto. Il “Si” ha ottenuto 8009 voti (72,11%) il “No” 3097 (27,89%). La percentuale dei votanti è più bassa di quella nazionale (53,84%) ma più alta di quella regionale. Secondo il dato diffuso dal Ministero dell’Interno l’affluenza alle urne per il referendum in Sicilia è stata del 35,39%. La Sicilia è la penultima regione per numero di votanti. Peggio solo la Sardegna

