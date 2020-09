Stasera, martedì 22 settembre, alle 21,30, il giornalista Gianfranco Cusumano intervisterà il candidato a sindaco di Milazzo Giovanni Utano. Utano, candidato del Movimento Cinquestelle è un medico, responsabile del Sert di Milazzo, il servizio che si occupa delle dipendenze da alcool, ludopatia e droga. Si tratta della prima esperienza anche se in passato ha tentato la corsa per un posto in aula consiliare con liste di centrodestra. Ritiene che non avere esperienza amministrativa può essere un vantaggio poichè, grazie ad una squadra di esperti e al sostegno dei “portavoce” del Movimento 5 Stelle, potrebbe dare un taglio nuovo ed uno slancio all’azione amministrativa.

Quattro gli assessori designati: l’imprenditrice Cinzia Alibrandi; l’avvocato Simone Gullo, l’imprenditore Luciano Amato e la consulente del lavoro Tiziana Picciolo.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

192 visite