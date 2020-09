Numerose le autorità distrettuali presenti all’evento, il Governatore del Distretto 2110 Alfio Di Costa , il Segretario Distrettuale Sergio Malizia, il co-Segretario Distrettuale Giuseppe Pitari, l’Assistente del Governatore Ottaviano Augusto, il Governatore eletto per l’AR 21/22 Gaetano De Bernardis , i Past Governatori Titta Sallemi , Gaetano Lo Cicero , Concetto Lombardo, Salvo Sarpietro, Giovanni Vaccaro, Maurizio Triscari e Valerio Cimino ed ancora il Coordinatore dei Delegati RF per la Sicilia Orientale Maurizio Pettinato , il Delegato distrettuale sviluppo ed evoluzione progetti Lina Ricciardello , i Presidenti dei Club dell’Area Peloritana e Rotaract Milazzo.

Un percorso scandito dalla proiezione di slides, roll up e musiche intervallate da interventi di autorità rotariane e soci tra cui la consegna di una targa a cura del Presidente del Club Patti Terra del Tindari, Antonio Caccetta , a conferma del profondo legame col Club Padrino di Milazzo che ha concorso alla nascita di altri club nel territorio. Si sono quindi aggiunti il PDG Maurizio Triscari che ha donato alcune stampe del 1960 sulla nascita del club di Milazzo e del 1961 con la prima contribuzione alla Rotary Foundation, il PDG Titta Sallemi che ha donato alcune pubblicazioni del suo anno di governatorato e il Presidente del Club di S. Agata Militello che ha donato una pubblicazione sul territorio di propria ricadenza.

Il Rotary Club Milazzo compie 60 anni di storia. Un’importante tappa festeggiata nel corso di una serata in cui ha fatto da padrona di casa la presidente Maria Torre . Col supporto del decano Lucio Castellaneta e dello storico prefetto di club Pino Parrino , ha ripercorso le più memorabili iniziative – progetti e attività sociali svolte dal club nel territorio milazzese – evidenziandone la chiara identità sociale e culturale.

