Già assessore al Bilancio nella giunta di Carmelo Pino, all’epoca esponente del Pd, è stato tra i più acerrimi oppositori dell’amministrazione Formica. Oggi è appoggiato da buona parte del centrodestra (Diventerà bellissima, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e da una decina di consiglieri ed ex assessori che cinque anni fa avevano appoggiato lo stesso Formica.

Oggi Milazzo Live, stasera intervista in diretta facebook al candidato sindaco Pippo Midili

