Prima di approdare ad Enna, Lucio Catania è stato segretario di molti comuni del messinese, tra i quali Barcellona Pozzo di Gotto e San Filippo del Mela. E’ autore di diversi libri e pubblicazioni in materia di tributi locali e collabora con diverse riviste giuridiche e portali on line, tra i quali “La posta del sindaco”.

Il testo tiene conto anche delle norme che sono state emanate per affrontare la grave crisi economica determinata dalla diffusione della pandemia Covid-19, relativamente all’anno 2020.

Il manuale di Lucio Catania si propone di passare in rassegna la complessa materia dei tributi locali, fornendo agli operatori del settore uno strumento di facile e completa consultazione.

Accanto alle novità introdotte con le recenti leggi sui singoli tributi, va registrata anche la riforma della riscossione, con l’introduzione nell’ordinamento dell’accertamento esecutivo anche per i tributi locali.

Inoltre è stata potenziata la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento e al contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed è stata introdotta la possibilità per i Comuni di istituire l’imposta di soggiorno per finanziare interventi nel settore turistico.

I tributi comunali sono stati oggetto di una serie di interventi legislativi che hanno portato a consistenti novità in materia di imposta patrimoniale sugli immobili, con l’approdo alla nuova Imu e la soppressione della Tasi, e di tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il nuovo ruolo assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (Arera).

L’autore, segretario generale del comune di Enna e Presidente facente funzioni di una sezione della Commissione Tributaria di Messina, già segretario nei comuni di Milazzo, Barcellona e san Filippo del Mela, ha redatto un testo che analizza, con un taglio teorico-pratico, i diversi tributi locali, con molti riferimenti giurisprudenziali. Il volume vuole essere un supporto teorico-pratico per affrontare le fasi di accertamento, riscossione e contenzioso.

Lucio Catania, mistrettese di nascita, messinese di adozione ed ennese per lavoro, ha dato alla luce un “Manuale dei tributi locali” aggiornato ai Decreti Legge n. 76/2020 (“Semplificazioni”) e n. 34/2020 (“Rilancio”) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

