Il Fascismo ha difficoltà ad attecchire in Sicilia, perché viene considerato “come prodotto imposto dall’ Italia più ricca e benestante……estraneo ai bisogni e alle esigenze del popolo siciliano” (pag. 60).

Nell’impresa africana, iniziata nel 1935 e conclusa vittoriosamente nel 1936 con la proclamazione dell’Impero, molti giovani siciliani partono per l’Africa per un futuro migliore. Con la conquista dell’Etiopia la Sicilia sarebbe stata “isola imperiale”, “ponte tra l’Impero nascente e l’Italia”(pag.61).

Salvatore Alibrando non vedrà mai le terre dell’Impero. Egli conduce una vita faticosa, dedita al lavoro dei campi, avendo due fondi, uno in affitto e l’altro in mezzadria. Coltiva fave, ceci, fagioli, ortaggi, alleva animali da cortile, alcune vacche e suini. Abita in paese in una casa modesta, in cui al piano terra tiene l’asino, unico mezzo di trasporto. E’ uno dei “nasetari” schierati con il podestà Sindona, che sostiene il riscatto dei fondi in affitto, mentre i proprietari sono schierati con i Fulci.

Molti giovani partono come volontari in Africa, sollecitati anche dalla propaganda di un buon ingaggio e di un contributo sostanziale per il loro lavoro.

Intanto dal 1936 in Spagna si combatte su due fronti contrapposti, repubblicano e nazional-franchista, che chiede il sostegno di Mussolini.

Avviene che soldati, i quali fanno richiesta come volontari in Africa, si trovano assegnati alla Spagna, come capita ad Alibrando, per cui “la convinzione ideologica” dei volontari italiani è molto modesta.

I detti popolari conservano lo stato emotivo diffuso, fra cui “megghiu morti onurataca vita scillirata” (pag. 69). Il senso dell’onore, della dignità, del rispetto, della stima è patrimonio anche della classe sociale povera. Nel 1936 la metà della popolazione luciese è indigente e la vita è una strenua e costante lotta per la sopravvivenza, essendo le attività principali l’agricoltura e l’allevamento del bestiame, con produzione di formaggio. Le donne si dedicano alla tessitura. Un peso determinante ha la produzione del carbone, esportato anche nelle zone limitrofe. Diffuse le attività artigianali, che si trasmettono da padre in figlio.

Il contadino non riesce a mettere da parte il denaro per una casa, per cui partire come volontario avrebbe consentito la realizzazione di primarie aspirazioni, guadagnando soldi a servizio del governo.

Il protagonista si ritrova legionario per caso, avendo fatto domanda di arruolamento come volontario per l’AOI (Africa Orientale Italiana), mentre successivamente si trova arruolato d’ufficio come volontario dell’OMS (Operazioni Militari Spagna).

“Egli con tanti volontari sbarcò a Cadice; era un legionario in terra di Spagna, un combattente per la fede cattolica e per la difesa della Spagna dal pericolo comunista, così almeno secondo la propaganda del regime fascista” (pag. 81).