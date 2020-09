«Sara un’occasione per stare insieme, confrontarci, raccontarvi e aggiornarvi sulle nostre ultime azioni.», anticipa Giovanni Utano.

Oggi, sabato 19 settembre, alle ore 15, i deputati del movimento cinquestelle che sostengono il candidato a sindaco di Milazzo, Giovanni Utano, prenderanno un caffè con i simpatizzanti in Marina Garibaldi (zona Fontana Cartesio). Saranno presenti l’eurodeputato Ignazio Corrao, i deputati regionali Antonio De Luca, Luigi Sunseri, Valentina Zafarana.

