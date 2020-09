L’azienda Ideal Color ha donato al reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale Fogliani di Milazzo una macchina elettrica che nebulizza una soluzione sanificante. Si tratta di un’apparecchiatura che è idonea a sanificare ambienti come uffici, laboratori e reparti ospedalieri, tutelando le attrezzature presenti e non bagnando gli ambienti.

«La responsabilità sociale che l’Ideal Color – si legge in u a nota – sente gravare su di sé costituisce lo sprone principale che fa andare avanti l’azienda e che, in generale, fa muovere la società. Questo senso di responsabilità ha però bisogno di gesti concreti, che da soli testimoniano le ragioni di una passione per il lavoro e il senso della condivisione all’interno della comunità di riferimento».

