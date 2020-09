Anche a Milazzo si terrà la presentazione del libro “Si Resti Arrinesci. Per fermare l’emigrazione dalla Sicilia”. L’appuntamento è fissato oggi, sabato 19 settembre, alle 18:00, presso l’Atrio del Carmine. Alla presentazione del libro saranno presenti come relatori anche i candidati e la candidata a sindaco/a Adele Roselli, Giovanni Utano e Pippo Midili.

Il volume, scritto dalla redazione del portale di informazione siciliano antudo.info e edito da Deriveapprodi, parla dell’emigrazione dalla Sicilia, un fenomeno drammatico che riguarda ogni famiglia siciliana. E da voce a Si Resti Arrinesci, movimento regionale nato un’anno fa proprio per contrastare lo spopolamento della Sicilia.

In libro, in particolare nella prima parte, analizza il fenomeno migratorio nella sua complessità e prova a rintracciarne le ragioni, su scala globale e su scala nazionale.

Nello specifico della Sicilia è nei decenni immediatamente successivi all’unità d’Italia che va collocata la fase storica in cui i siciliani cominciarono a spostarsi verso le regioni a vocazione industriale del Nord. Il libro passa in rassegna le varie ondate migratorie che, soprattuto a causa della costruzione nel tempo di una ipotetica inferiorità culturale dei siciliani, caratterizzano la storia della Sicilia fino ai giorni nostri.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

231 visite