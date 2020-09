Oggi Milazzo Live, stasera in diretta facebook il candidato a sindaco Maurizio Munafò

Stasera, venerdì 18 settembre, alle 21,30, il giornalista Gianfranco Cusumano intervisterà in diretta facebook (pagina Oggi Milazzo) il commerciante Maurizio Munafò, candidato a sindaco con la lista “Città Libera”. Munafò ha ricoperto la carica di consigliere comunale dal 1997 al 2010 per tre legislature, ed è stato eletto in una di queste anche vice presidente del consiglio comunale.

Nel 2010 aveva anticipato la sua candidatura a sindaco ma poi fece un passo indietro. Qualche settimana fa, prima di presentare le liste, in zona Cesarini, è riuscito a stringere un patto con Antonio Messina il quale sarà suo vice sindaco in caso di vittoria. Munafò è molto attivo in particolare nella Piana anche dal punto di vista sociale.

Nella squadra degli assessori designati Pietro Lo Miglio, Antonio Messina, Salvatore Ravidà, Giuseppe Moscatt.

