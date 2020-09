Si fanno sempre più imponenti i danni al manto stradale di piazza ngonia Tono, uno degli angoli più suggestivi di Milazzo. Le acque reflue piovane hanno fatto saltare buona parte delle mattonelle alle spalle della chiesa, di fronte ad un noto ritrovo. Il fenomeno è noto da anni ma con le ultime piogge si è manifestata la reale gravità.

Si fa sempre più evidente che la progettazione della piazza e i calcoli dei professionisti che hanno curato la riqualificazione dell’area non avrebbero tenuto nella debita considerazione il convogliamento delle acque piovane che ad ogni acquazzone provengono dalla vicina via delle Magnolie e dal costone roccioso, sfociando sulla spiaggia dallo stesso punto. Gli interventi tampone effettuati fino ad oggi non bastano più. Ad ogni pioggia il problema si aggrava.

Una gatta da pelare che passerà alla nuova amministrazione visto che per sistemare in maniera definitiva il problema dovrà essere previsto un intervento straordinario e non un riempimento naturale con sabbia come fatto fino ad oggi. Si è creata una vera e propria caverna che lentamente si sta allargando sotto la piazza ngonia. Gli addetti ai lavori ipotizzano una “leggerezza progettuale”.

