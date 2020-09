Oggi Milazzo Live, stasera in diretta facebook video intervista con il candidato sindaco Damiano Maisano (Lega)

Stasera, giovedì 17 settembre, alle 21,30 il giornalista Gianfranco Cusumano intervisterà il candidato a sindaco Damiano Maisano in diretta facebook sulla pagina di Oggi Milazzo. Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di interviste dedicate a coloro che si propongono per la guida di Milazzo dopo Gioacchino Abbriano (PD – Articolo Uno) e Lorenzo Italiano (sono visibili sulla pagina facebook del nostro giornale).

L’ex assessore all’Ambiente Damiano Maisano è il candidato a sindaco della Lega. A maggio dell’anno scorso ha lasciato la giunta Formica proprio per le sue simpatie leghiste e, in un primo momento, era tra i sostenitori di Italiano. Poi la scelta della Lega di compattare l’area di centrodestra sul nome di Pippo Midili è naufragata, ed ecco la corsa in solitaria. Quattro gli assessori designati: l’avvocato Antonella Bartolomeo; Rosaria De Luca, funzionaria pubblica amministrazione; Salvatore Galeno, forze dell’ordine; Santi Grillo, commercialista.

