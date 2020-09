Il Pozzo di Sicar, associazione di volontariato, onlus, avrà una nuova sede in via Colonnello Magistri a due passi dalla chiesa del Sacro Cuore. L’inaugurazione avverrà sabato 19 settembre dopo la Santa Messa nella parrocchia adiacente presieduta da monsignor Giovanni Accolla. Pozzo di Sicar fornisce principalmente visite mediche gratuite alle famiglie meno abbienti grazie alla disponibilità di specialisti che mettono a disposizione gratuitamente la propria opera.

L’ acquisto dell’immobile è stato possibile grazie alla carità di padre Marco D’Arrigo. La ristrutturazione grazie alla generosità della signora Rossella Venuto, in memoria della mamma Maria Chillemi. Altri lavori di manutenzione e arredi fatti gratuitamente da artigiani che hanno voluto, con opere di carità, ricordare loro cari. «Un grazie di cuore – scrive l’associazione – va all’Arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla che, da padre nella Carità, ha accolto e benedetto la missione associativa.

Pozzo di Sicar opera dal 2015 opera sul territorio milazzese, grazie a un gruppo di volontari formati da padre Marco D’ Arrigo all’epoca parroco al Sacro Cuore pro tempore. La piccola casa godrà anche il beneficio di un ampio spazio nel retro per alcune attività. Davanti delle aiuole di roseti, già esistenti, hanno accolto con la gioia dei condomini, un pozzo artificiale, simbolo dell’associazione.

