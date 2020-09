Le ultime due date del tour, dopo i sold out in tutta la Regione, saranno domenica 20 settembre all’Arena Villa Dante di Messina con inizio alle 21 e sabato 26 settembre al Teatro di Verdura di Palermo alle 22.

“Non ce n’è coviddi!” è il tormentone più diffuso del momento: battute esilaranti, gags, poesia, satira segneranno un percorso di riflessione, non solo sul momento che stiamo vivendo, ma anche sui paradossi di una nazione e di una regione ricca di spunti ironici. “Non ce n’è comico!” è l’affermazione che spesso sentiamo quando si parla di temi importanti. La storia invece ci ha insegnato che sorridere è l’arma più potente per ricominciare a guardare al futuro.

MESSINA. Dopo “Eccezionale Veramente” su La7, “Colorado” su Italia Uno e “Striscia la Notizia” su Canale 5, Roberto Lipari torna nella sua Sicilia. L’artista palermitano, già autore, sceneggiatore e protagonista del film “Tuttapposto” al fianco di Luca Zingaretti, sarà one man show dello spettacolo “Non ce n’è comico”, scritto dal comico insieme con Ignazio Rosato, Roberto Anelli e prodotto e distribuito da Tramp Management.

