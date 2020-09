L’opera raffigura il Cristo Giudice e la Madonna, circondati da Profeti, Patriarchi, Apostoli e Santi (alcuni di essi con gli strumenti del loro martirio), nel momento della parusia. Cristo resuscita i morti e chiama con sé in Paradiso i “giusti” ordinando agli angeli di far scendere i “dannati” nell’inferno.

TERME VIGLIATORE. In occasione della festa patronale dedicata a Maria Santissima delle Grazie, 13-14-15 settembre, la scalinata del paese é stata trasformata in un tripudio di colori, simile ad un grande arazzo narrativo dal profondo significato spirituale. Artefice il 26enne Umberto Cipriano , che ha riprodotto fedelmente il “Giudizio Universale”, affresco di Michelangelo Buonarroti, realizzato tra il 1535 e il 1541 nella Cappella Sistina.

Terme Vigliatore, per la festa patronale Umberto Cipriano regala il suo “Giudizio Universale”

