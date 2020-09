Prossima gara in casa con lo Snoopy Lipari squadra di punta dell’arcipelago eoliano.

Alan De Marco direttore di gara e dirigente del circolo si è complimentato con tutti i partecipanti per l’ottimo livello di gioco ed il fairplay dimostrato in campo.

Notevole la prestazione del 14enne Giorgio Ragno che ha superato il suo avversario nonostante la notevole differenza di età. Il capitano della squadra milazzese Giovanni Vaccarino si è comunque dichiarato soddisfatto per la prestazione sportiva dei suoi confidando nel prosieguo del campionato provinciale.

Si è svolta in casa del nuovo circolo tennis e vela di Milazzo la seconda giornata del campionato provinciale a squadre serie D. Ospiti gli atleti del CtVela Messina che si sono imposti dopo quattro gare di grande agonismo e fairplay. Gli atleti milazzesi Daniele Cannistra , Claudio Ullo , Alberto Platania , Giovanni De Gaetano e Angelo Pace hanno affrontato i messinesi Tato Spatari , Giorgio Ragno , Luigi Passalacqua e Fabio Porcino .

