Stasera, lunedì 14 settembre, alle 21,30, video intervista in diretta del candidato a sindaco di Milazzo Gioacchino Abbriano. Si tratta della prima di un ciclo di chiacchierate in diretta facebook a cura del giornalista Gianfranco Cusumano che vedranno protagonisti i sette pretendenti alla guida del palazzo municipale. Abbriano è sostenuto dalla lista “Pd – Articolo 1” e si presenta con lo slogan “A sinistra c’è Abbriano”.

Nato a Milazzo e cresciuto nella parrocchia del Sacro Cuore, l’esperienza scout è stata fondamentale nella sua vita. Da anni attivista del Partito Democratico, Abbriano si è laureato in ingegnere gestionale e lavora per le ferrovie. «Lavoro per “unire il paese”, per realizzare ciò abbatto barriere, ma soprattutto costruisco. Ho viaggiato, ascoltato, imparato, conosciuto luoghi e persone ma non ho mai smesso di amare Milazzo».

Appuntamento stasera sulla pagina facebook di Oggi Milazzo alle ore 21,30.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

94 visite