A causa della bomba d’acqua che ha colpito ieri pomeriggio Milazzo si sono verificati danni al manto stradale. Come ha segnalato il lettore Salvatore Marzini uno dei danni più evidenti ha interessato la via Luigi Rizzo, nel centro del porto, dove è saltato l’asfalto creando non poco pericolo agli automobilisti e, in particolare, agli scooter in transito.

La stessa zona era stata interessata da un problema simile nel corso di un nubifragio che si è verificato a luglio.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

512 visite