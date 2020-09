Mariasole Bianco (Donnambiente 2019 e Presidente di Worldrise) presenta al Museo del Mare di Milazzo il suo nuovo libro “Pianeta Oceano“. L’appuntamento è per venerdí 11 settembre, alle 21.

Mariasole Bianco, che vediamo ogni domenica nelle vesti di biologa marina alla trasmissione “Il Kilimangiaro” ci racconterà delle meraviglie del mare, delle problematiche e delle soluzioni per cambiare rotta. Nel suo libro, dove viene messa in mostra tutta la bellezza e la fragilità del mare, vengono presentate le storie di chi ogni giorno si batte per la salute degli oceani.

La presentazione verrà introdotta da Carmelo Isgrò, direttore del MuMa.

L’evento è gratuito, non serve la prenotazione ma è obbligatoria la mascherina.

