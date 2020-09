A breve la squadra di assessore e assessori designati, di candidate e candidati al Consiglio comunale e la candidata sindaca incontreranno la cittadinanza per presentare il loro progetto per la città di Milazzo.

La compagine intende «affrontare questioni spesso lasciate naufragare tra le parti sociali: la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico, le politiche giovanili, lo sport, la mobilità. Temi che possono essere affrontati solo a partire dalla ricostruzione del tessuto sociale, da Capo Milazzo alla Piana, passando per il Centro cittadino».

L’avvocato Adele Roselli è riuscita a mettere insieme diverse anime della sinistra che non si sentono rappresentate dal Pd e da Articolo 1 che, con una lista unitaria, hanno scelto di puntare sull’ingegnere Gioacchino Abbriano .

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.