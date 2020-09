«Al Consiglio Comunale – invece – abbiamo voluto proporre candidati di fede certa, leali ai valori del centrosinistra e senza ambiguità. Questo per segnare, una volta di più, la distanza siderale tra noi e una destra populista, qualunquista e raccogliticcia, telecomandata da un gruppetto di onorevoli ai quali è asservita. Una destra che, questa volta con i simboli di partito, schiera i soliti della politica, noti soltanto per l’abitudine di saltare da uno schieramento all’altro senza lasciare traccia di sé nell’operato della cosa pubblica. Iniziamo questa ennesima entusiasmante avventura, con la certezza che i milazzesi sceglieranno Gioacchino Abbriano e la lista PD – ARTICOLO UNO ».

“A sinistra c’è Gioacchino Abbriano“. E’ questo lo slogan scelto dalla lista Pd-Articolo 1 per lanciare la candidatura a sindaco di Milazzo di Gioacchino Abbriano. «Abbiamo scelto una persona seria, generosa, ed onesta – si legge in una nota – Un uomo autenticamente di sinistra, con valori solidi, elevate competenze ed un programma equilibrato che mette al primo posto il completamento del percorso di risanamento della città».

