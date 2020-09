A scegliere di correre accanto ad esponenti di centrodestra anche gli ex assessori di Formica, Carmelo Torre (Sviluppo Economico) e Giovanni Di Bella (Servizi Sociali). Damiano Maisano (Ambiente) punterà direttamente alla poltrona di sindaco.

Colpo di scena nel pomeriggio. Si è dimesso l’assessore allo Sport del comune di Milazzo Pippo Crisafulli. Il docente dell’Istituto Majorana di Milazzo nonostante mantenesse il posto in giunta con l’amministrazione di centrosinistra guidata da Giovanni Formica si è candidato in una lista a sostegno del candidato a sindaco Lorenzo Italiano.

ULTIMA ORA. Si è dimesso l’assessore allo Sport Pippo Crisafulli. Sarà in lista con Lorenzo Italiano

