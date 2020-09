INSIEME PER MILAZZO (sindaco Pippo Midili)

Cambria Tindaro (1975); Cutropia Carmelo (1975); D’Amico Emanuela (1974); De Gaetano Francesco detto Franco (1964); Geraci Adelaide (1979); Giaco Marilena (1981); Gitto Annalisa (1992); Grillo Rosario detto Saro (1967); Ilacqua Jessica (1995); Magistri Simone (1984); Maisano Giuseppina detta Giusy (1987); Malta Francesca (1986); Marzini Salvatore detto Mazzini (1983); Milioti Anna detta Fiorella (1976); Milone Antonio (1967); Miroddi Patrizia Francesca (1974); Nastasi Davide (1994); Paradiso Danilo (1990); Rizzo Francesco detto Franco (1961); Russo Lydia (1976); Ruvolo Manuela (1975); Sottile Maria in Nicosia detta Marilena (1971); Teatino Rosario Maurizio (1969); Torre Rosario (1966).

Bagli Massimo (1973); Bambaci Sebastiana in Cartesio detta “Fabiana ” (1983); Biviani Natoli Claudio (1979); Cambria Salvatore (1973); Catalano Giovanna (1977); Catania Concetta detta ” Cetty” (1988); Cortese Giovanna (1990); Cusumano Massimo (1960); D’Amore Massimo detto “Massimo” (1969); Di Blasi Giuseppe (1991); Di Pietro Graziella Irene (1975); Formica Pietro Tindaro (1986); Manna Catia (1995); Mellina Salvatore detto “Salvuccio” (1979); Minasi Giuseppe (1979); Pandarola Annunziata detta “Serena” (1974); Pati Rosaria (1970); Petrella Antonino Graziano detto “Ninni” detto “Antonio” (1977); Salmeri Marco (1991); Santoro Sara Mariella (2002); Scolaro Vincenza in Sindoni detta “Cinzia” (1973); Stendardo Oriana (1975); Torre Sara (1995); Vento Rosaria detta “Sara” (1978).

ALLEANZA PER MILAZZO (sindaco Pippo Midili)

Alioto Mauro (1983); Bertè Carmelo detto Massimo (1963); Bonanno Fabrizio (1969); Di Donato Pietro (1952); Ficarra Francesco Danilo (1985); Furnari Angelica (1978); Gitto Alessia (2000 ); Gitto Simona (1979); Italiano Maria Helena (1972); Imbesi Simona (1978); La Maestra Gabriele (1997); La Malfa Maria Angela (1989); Lamberto Antonio (1967); Maiorana Saverio (1973); Manuri Francesco (1982); Napoli Antonino detto Antonio (1968); Nicosia Teresa (1962); Cesare Oteri (1965); Picciolo Salvatore (1970); Salmeri Giusy (1985); Scolaro Carmelo (1982); Sgrò Santina detta Isgrò (1974); Vadalà Felicia (1967); Winilarska Marta Monica in Duello (1978).

PER MILAZZO (sindaco Damiano Maisano)

AZIONE CIVICA PER MILAZZO (sindaco Giovanni Utano)

Alle 9 di stamattina l’Ufficio elettorale del comune di Milazzo ha ricominciato ad accettare il deposito delle liste elettorali che sosterranno i candidati a sindaco di Milazzo. Le porte dell’aula consiliare sono state chiuse alle ore 12, ma la documentazione è stata esitata fino alle 16,30 in base all’ordine cronologico di arrivo. Ieri, invece, sono state presentate tre liste a sostegno di Giovanni Utano (Movimento 5 stelle – Azione Civica per MIlazzo) e Damiano Maisano (Lega).

Sono diciannove le liste che concorreranno alle elezioni comunali del 4 e 5 ottobre. Hanno aspettato l’ultimo giorno utile previsto dalla legge elettorale. Ben nove sosterranno il candidato sindaco Pippo Midili, tre Lorenzo Italiano, due rispettivamente Damiano Maisano e Giovanni Utano e una ciascuno per Gioacchino Abbriano (Pd); Maurizio Munafò (Munafò Sindaco) , Adele Roselli (Adesso MIlazzo).

