AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE. Elezioni amministrative 2020, queste le le liste depositate a Milazzo

AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE. Elezioni amministrative 2020, queste le le liste depositate a Milazzo

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. Alle 9 di stamattina l’Ufficio elettorale del comune di Milazzo ha ricominciato ad accettare il deposito delle liste elettorali che sosterranno i candidati a sindaco di Milazzo alle amministrative del 4 e 5 ottobre. Le porte saranno chiuse alle ore 12, ma la documentazione sarà esitata fino ad esaurimento, secondo ordine cronologico. Ieri sono state presentate tre liste a sostegno di Giovanni Utano (Movimento 5 stelle – Azione Civica per MIlazzo) e Damiano Maisano (Lega). L’articolo verrà aggiornato in tempo reale nel corso della giornata subito dopo l’accettazione delle liste .

MOVIMENTO 5 STELLE (sindaco Giovanni Utano)

Alibrandi Cinzia (1967); Amato Vincenzo Massimo detto Enzo (1962); Borgini Teresa (1970); Bruno Cataldo (1961); Catalano Puma Sergio (1962); Costantino Santa detta Santina (1981); Formica Antonino detto Antonio (1966); Gullo Simone (1974); Insolera Francesco (1979); La Maestra Fabio (1988); La Paglia Filippa detta Fina (1959); Macaluso Antonino detto Tonino (1964); Patti Davide (1997); Pecora Maria Carmela (1965); Pino Salvatore (1985); Salmeri Salvatore (1971); Santangelo Miriam (1999); Vacca Michele (1999); Visalli Andrea (1961).

AZIONE CIVICA PER MILAZZO (sindaco Giovanni Utano)

Alioto Mariagiulia detta Giulia (1996); Amato Luciano (1956); Calapà Vincenzo (1964); Caragliano Lorenzo (1965); Cuciti Christian (1984); Dante Santina (1969); De Gaetano Corrado (1988); De Natale Giovanni Battista (1952); Fobert Francesco (1950); Gjelaj Federico (2000); La Rosa Antonino (1958); Longo Simonetta (1972); Maisano Domenico (1986); Materia Giovanni (1972); Nastasi Rosa detta Rosella (1967); Picciolo Tiziana (1972); Ragusi Antonino (1976); Sabino Valentina (1980); Salpietro Anna (1978); Scibilia Salvatore (1972); Smedile Maria Grazia detta Daniela (1965); Torre Salvatore (1985).

LEGA – SALVINI

Maisano Damiano (1972); Andaloro Alessio (1963); Bartolomeo Antonella (1973); Bruno Alberto Giuseppe (2000); Cannistrà Simona (1974); Cardile Orazio (1977); De Luca Rosaria Maria (1966); Galeno Salvatore (1963); Giuliano Rosaria (1955); Giunta Anna (1956); Irato Francesco (1974); Irrera Daniela (1968); La Rosa Gessica (1986); La Spada Samantha (1992); Lopresti Geppino (1967); Maio Francesca (1975); Nania Giusy (1999); Macrì Stefano (1949); Pizzurro Nunziato (1969); Salamone Josephine (1993); Saporita Salvatore (1957); Saraò Orazio detto Nuccio (1947); Sciotto Salvatore (1947); Sterrantino Giuseppe (1969).

PRESENTATE STAMATTINA

ADESSO MILAZZO (Sindaco Adele Roselli)

Roselli Adele (1969); Andaloro Antonino detto Nino (1955); Andaloro Francesco detto Franco (1951); Bucca Maria Erika detta Erika (1981); Caglio Alberto (1944); Codraro Maria Concetta (1961); Di Giovanni Chiara (1974); Rosaria Farini (1971); Foti Antonio (1987); Giorgianni Graziella (1967); Gitto Alessio (1999); Gitto Silvana (1953); Isgrò Antonino detto Antonio (1985); Italiano Antonino (1987); Italiano Emma Maria detta Emma (1998); La Rosa Rosa Elisa (1957); La Spada Valentina (1990); Maio Salvatore detto Salvo (1972); Miroddi Luana (1981); Patti Francesco Antonio detto Antonello (1956); Pizzurro Maria Grazia (1978); Portaro Antonino (1983); Richetti Alessandro detto Sandro (1974); Tramontana Cristoforo (1959).

PER MILAZZO (sindaco Damiano Maisano)

Occhino Eugenio (1971); Pantaleo Filippo (1968); Ciardullo Jader (1994); Graci Gaetano (1987); De Pasquale Marika (1986); Villari Giovanni (1977); Salmeri Alberto (1969); Barbaro Pino (1981); Formica Francesco (1956); Ales Alessio (1991); Mandanici Alessio (1979); Salvadore Concetta (1990); Giorgio Piluso Simona (197); Trio Roberto (1975); Giuliano Dario (1988); Fiorino Alberto (1982); Maisano Rosanna (1983); Castorina Michelle (1996); Kowalsky Leonardo (1986); Pellegrino Rosaria (1949); Oliva Salvatore (1991); Rasconà Eliana (1988); Mirabile Miriana (1997); Serraino Maria (1957).

PARTITO DEMOCRATICO – ARTICOLO UNO (sindaco Gioacchino Abbriano)

Abbriano Gioacchino (1972); Abbagnato Paola (1970); Bazzanini Mara (1973); Cusumano Alessia (1999); D’amico Alice (1991); Fazzeri Immacolata Natascia (1973); Foti Anna Maria Concetta (1968); Iarrera Francesco, detto Franco (1962); Italiano Francesco, detto Ciccio (1953); Lanuzza Antonio (2002); Maimone Giuseppa (1967); Merendino Viviana (1980); Merulla Antonio Filippo (1971); Napoli Francesco, Detto “Franz” (1961); Nicosia Carmelo (1976); Pironi Paolo (1974); Schiavon Marta Ginevra (1994); Sciliberto Roberta (1992); Scolaro Alessandro (1991); Zito Vincenzo (1976).

FRATELLI D’ITALIA (sindaco Pippo Midili)

Andaloro Giuseppe (1965); Basile Graziella (1980); Bertè Armando (1968); Bonaccorsi Ivana Lidia (1971); Buta Antonino (1970); Currò Maria (1977); Cusumano Maria Rosaria (1962); De Gaetano Giuseppina Beatrice (1973); Ficarra Sarah (1983); Giglione Silvana (1956); Isgrò Maria Laura (1997); Italiano Antonino (1958); Marano Giuseppe (1968); Mendolia Maurizio (1984); Milioti Mattia detta Tea (1953); Musolino Isabella (1979); Pino Sophia (2002); Pizzi Giuseppe (1988); Provenzano Claudia (1981); Rappazzo Maria (1962); Russo Noemi (1998); Ruvolo Carmela (1971); Siracusa Sebastiano Alex (1995); Torre Carmelo (1959).

MUNAFO’ SINDACO (sindaco Fortunato Maurizio Munafò)

Munafò Fortunato Mauro detto Maurizio (1962); Baluce Vincenzo (1960); Buscemi Francesca (1978); Calderone Salvatore (1984); Campanella Elvira (1968); Corradino Simone (1990); Foti Daniela (1977); Giunta Rosanna (1972); La Masa Alberto (1969); Lipari Francesco Paolo (1951); Lo Miglio Pietro Giuseppe Maria detto Barone (1963); Maimone Tommaso (1986); Mendolia Giuseppe (1992); Messina Anna Antonia detta Antonella (1956); Munafò Andrea (1994); Natalini Alessandro (1987); Pagano Maria (1982); Papale Giovanni (1953); Sciuvra Michelangelo (1967); Scolaro Aldo (1977); Siracusa Luigi (1967); Siracusa Pina Venera Stefania (1970); Trifirò Ilenia (1985); Uhlov Ruxandra (1963).

FARE MILAZZO (sindaco Pippo Midili)

Alioto Mauro (1983); Bertè Carmelo detto Massimo (1963); Bonanno Fabrizio (1969); Di Donato Pietro (1952); Ficarra Francesco Danilo (1985); Furnari Angelica (1978); Gitto Alessia (2000); Gitto Simona (1979); Italiano Maria Helena (1972); Imbesi Simona (1978); La Maestra Gabriele (1997); La Malfa Maria Angela (1989); Lamberto Antonio (1967); Maiorana Saverio (1973); Manuri Francesco (1982); Napoli Antonino detto Antonio (1968); Nicosia Teresa (1962); Cesare Oteri (1965); Picciolo Salvatore (1970); Salmeri Giusy (1985); Scolaro Carmelo (1982); Sgrò Santina detta Isgrò (1974); Vadalà Felicia (1967); Winilarska Marta Monica in Duello (1978).

ALLEANZA PER MILAZZO (sindaco Pippo Midili)

Amato Dedy (1988); Apollino Antonella (1966); Baccarini Enrico Anfio (1995); Boffoli Giacomo (1988); Castiglia Andrea (1993); Coppolino Franco Mario (1974); De Gaetano Paolo Antonio (1968); Franceschini Antonella (1975); Italiano Antonella (1990); Libro Stella (1982); Lipari Federica Costanza (1991); Mazzù Francesca (1964); Nanì Gaetano (1965); Nastasi Santo Francesco (1998); Parisi Gianluca (1978); Pitì Gaetano (1977); Quinti Francesca (2000); Saddi Claudia (1993); Salmeri Andrea (1996); Salmeri Angela (1991); Sotera Eleonora (1981); Trimboli Antonio (1942); Valenti Alessandro (1990); Vitale Maria Rosa (1957).

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

151 visite