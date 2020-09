AZIONE CIVICA PER MILAZZO (sindaco Giovanni Utano)

L’accettazione della documentazione è avvenuta nel rispetto del distanziamento da covid, nell’aula consiliare. I primi a varcare la soglia dell’aula, al secondo piano del palazzo municipale, è stato l’avvocato Giuseppe Giunta , delegato del Movimento 5 Stelle che sostiene la corsa al sindaco di Giovanni Utano. A seguire è stata presentata la lista “ Azione civica per Milazzo ” dall’avvocato Ruggero Zebito e dall’imprenditore Saro Pergolizzi , sempre a sostegno del medico, responsabile della sede mamertina del Servizio per le Dipendenze Patologiche, Gioco d’azzardo, droghe e alcool (Sert). A seguire è toccato alla lista Lega – Salvini depositata da Giuseppe Carpo che sostiene Maisano, consigliere comunale uscente e dipendente delle Acciaierie Duferdofin di Giammoro. Se le previsioni saranno confermate domani saranno presentate altre 16 liste.

VIDEO. Dopo una giornata intensa trascorsa a sistemare “le carte” e definire gli ultimi dettagli, a meno di 24 ore dal termine ultimo fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 9 settembre, sono state tre le liste ad essere state depositate all’ufficio elettorale del comune di Milazzo a sostegno di due “sindaci”: Giovanni Utano e Damiano Maisano . Il primo sostenuto dal Movimento 5 Stelle e Azione Civica per Milazzo , il secondo dalla Lega – Salvini e Per Milazzo, quest’ultima sarà presentata domattina.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.